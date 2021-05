Tribunale Brevetti, Sala: "Milano è sempre in corsa"

Tribunale europeo dei brevetti, ieri il sindaco di Milano Beppe Sala ha risposto alle domande dei cronisti sul progetto di trasferire la sede da Londra al capoluogo lombardo: "Milano e' sempre in corsa ma non c'e' ancora una decisione di tempi. Da quello che abbiamo sempre saputo noi l'alternativa era l'Olanda, per cui e' un tema di relazioni internazionali". "E' chiaro che io vorrei che decidessero oggi, perche' in questo momento sento il mio Paese e il presidente del Consiglio forti a livello internazionale, - ha concluso - quindi io preferirei che la decisione fosse rapida, ma non penso che sara' cosi'"

Sullo sfondo le indiscrezioni degli ultimi giorni secondo le quali si sarebbe formato un asse franco-tedesco per spartirsi le competenze della sede londinese, ovvero le sezioni di chimica e farmaceutica, tra le divisioni del Tub già attive a Parigi e Monaco, tagliando fuori l'Italia e Milano.