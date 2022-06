Tribunale dei brevetti a Milano, "la decisione a inizio 2023"

"L'aspettativa del governo italiano è che Milano possa ospitare la terza sede della divisione centrale del Tribunale dei brevetti, in aggiunta a Parigi e Monaco di Baviera", e la decisione potrebbe essere presa nei primi mesi del 2023, "al termine del periodo di applicazione provvisoria, con l'entrata in vigore formale dell'accordo".

Manlio Di Stefano: "Il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale attivo per garantire la tempestiva e corretta partecipazione italiana"

Il sottosegretario di Stato al ministero degli affari esteri Manlio Di Stefano nel rispondere a un'interrogazione della deputata leghista Federica Zanella prova a tracciare una data per la nomina di Milano come terza sede della divisione centrale del Tribunale europeo unicificato dei Brevetti, originariamente di casa a Londra ma con necessità di migrare dopo la fuoriuscita del Regno Unito dall'Unione europea. La decisione come spiega il sottosegretario verrà presa dal comitato amministrativo dello stesso Tribunale, "che delibera a maggioranza dei tre quarti dei propri membri". In vista di tale decisione, "il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale si è da subito attivato per garantire la tempestiva e corretta partecipazione italiana", anche attraverso "una serie di missioni mirate nelle capitali europee per sollevare la questione in ogni occasione di incontro a livello governativo" e creare un comitato internazionale che sostenga la candidatura meneghina.