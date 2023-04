Tribunale dei Brevetti, il convegno: "Milano scelta naturale"

"Oggi è un bel momento, nasce qualcosa all'interno dello spazio europeo che deve unificarci, perché l'unità della giurisdizione è un passo fondamentale per gli Stati europei". Così il presidente facente funzione del Tribunale di Milano Fabio Roia, intervenendo al convegno, in corso nell'aula Magna del Palazzo di Giustizia di Milano, sul Tribunale unificato dei brevetti che entrerà in vigore dal 1 giugno.

Un momento di confronto per tutte le autorità a sostegno dell'assegnazione per il capoluogo lombardo

Una giornata di formazione e approfondimento, ma anche un momento di confronto per tutte le autorità a sostegno dell'assegnazione per il capoluogo lombardo. Il Tub "e soprattutto la sede locale, è importante - sottolinea il presidente della Corte d'Appello di Milano Giuseppe Ondei -, perché permette innanzitutto di avere una cultura del brevetto in Italia che spesso manca, e gli imprenditori italiani non sanno che il brevetto è un asset importante". Con questo tribunale, inoltre, "avremo una tutela unitaria e uniforme che darà anche certezza al diritto".

Antonio La Lumia: "L'indotto stimato è di "350 milioni di euro all'anno"

È arrivato il momento "di rendere realtà piena e operativa questa grande opportunità per Milano", osserva il presidente dell'Ordine degli avvocati di Milano Antonino La Lumia. "Siamo all'ultimo miglio", aggiunge. "Abbiamo sempre parlato di Milano come scelta naturale e continuiamo a sostenerlo con la forza dei numeri che raccontano la qualità della nostra città, della sua capacità di innovare e di essere innovazione". L'indotto stimato è di "350 milioni di euro all'anno".