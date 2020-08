Tribunale dei brevetti, Torino sfida Milano: a Conte la scelta

C'è anche la candidatura di Torino per portare in Italia il tribunale europeo dei brevetti. E si va dunque verso un ballottaggio con Milano, la cui candidatura risale già a mesi addietro. Ora lo riconosce anche il Governo, per bocca del sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano (M5S) che spiega: "Come Farnesina abbiamo fatto un’istruttoria che abbiamo consegnato nelle mani del premier Giuseppe Conte che ora ha tutte le carte in mano per valutare quale delle due città candidate, Milano e Torino, sia la prescelta. È un’agenzia europea capace di creare un indotto significativo ai dipendenti e al Comune sede del Tribunale". "Entrambe le città hanno la capacità di poterlo accogliere, ma ora il primo passaggio importante è portarlo in Italia", ha proseguito Di Stefano.