Tribunale dei brevetti, Zanella (Lega): sinergia tra istituzioni e pubblico

Perché il 2021 è l’anno decisivo per giocare la partita sulla sede del TUB e l’importanza della sinergia pubblico-privato per mostrare un Paese coeso nell’affrontare le sfide del futuro. Nell’evento organizzato dal deputato della Lega Federica Zanella “Il Tub, una sfida per Milano, un’opportunità per l’Italia”, con gli assessori regionali della Lega, importanti associazioni, rappresentanti delle realtà produttive e principali esperti in materia si è discusso dell’importanza di vincere questa sfida: “Milano e la Lombardia sono il fulcro dell’attività economica e finanziaria del Paese, da sempre proiettate verso il futuro”, ha commentato la deputata Zanella.



“È qui che si registra il maggior numeri di brevetti presentati in Italia. Milano è un crocevia strategico per tutto ciò che è innovazione. Tappa imprescindibile, per i nuovi modelli di economia che si stanno delineando, grazie alla sua vocazione fortemente internazionale. E' una battaglia storica quella che vede me personalmente e la Lega battersi affinché Milano possa ospitare la sede del Tribunale Unificato dei brevetti dell'Unione Europa affiancando, così, Berlino e Parigi. Recenti sentenze hanno, con ancora più forza, passato la palla alla politica. La sinergia tra tutte le istituzioni e le realtà produttive sarà fondamentale per cogliere questo risultato che ci consentirà di vincere questa sfida per Milano e per tutto il sistema Paese.

Con il cambio di Governo e la presenza della Lega, si è cambiata marcia, ora la volontà è ferrea e la partita si gioca prevalentemente sul diplomatico e noi ci siamo. Dal 2012 Matteo Salvini, allora eurodeputato, in modo lungimirante si batte per la candidatura di Milano ad ospitare la sede del Tribunale Europeo dei Brevetti proprio in vista di una possibile Brexit. Nove anni dopo la possibilità è molto concreta: la sede sarebbe già stata individuata e già pronta per ospitare il tribunale in uno spazio adeguato e subito disponibile in via San Barnaba. La Lega c'è a tutti i livelli, dal Governo al territorio, ci aspettiamo che tutti i partiti combattano questa battaglia con noi”.

L’evento si è tenuto ieri lunedì 19 luglio presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, organizzato dall’On. Federica Zanella e alla presenza di Stefano Bolognini, Assessore allo Sviluppo della Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione e Guido Guidesi, Assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia, di Marina Tavassi, già Presidente della Corte d'Appello di Milano e Coordinatrice del Tavolo Tecnico sulla candidatura di Milano, di Cesare Galli, Professore di Diritto industriale all’Università degli Studi di Parma e Mario Peserico, Presidente di INDICAM e Vice Presidente di Confcommercio Milano.