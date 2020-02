Tribunale europeo brevetti, Lega invita Sala a evitare lo "scippo" di Torino

Tribunale europeo, Lega invita Sala a evitare lo "scippo" di Torino

Tribunale europeo dei brevetti, la candidatura di Milano insidiata da Torino, che avrebbe il sostegno del Movimento Cinque Stelle e che recentemente sembrerebbe essere riuscita a superare la proposta meneghina nelle valutazioni in corso a Roma. Una sorta di compensazione, insomma, per l'esito dell'aggiudicazione delle Olimpiadi invernali 2026 alle sole Milano e Cortina.

Per difendere la candidatura milanese, anche la Lega ha presentato una mozione a Palazzo Marino sottolineando come "le aspettative di business nell'ospitare la sezione centrale specializzata del Tub", Tribunale unico dei brevetti, "sono valutate in circa 350 milioni di euro annui in volume d'affari" e che "l'Italia durante lo scorso anno e' stato il paese Ue con il maggior incremento di domande di brevetto in Europa, con il +4,3 per cento sulla media europea del 2,6 per cento". Per questo il Consiglio comunale di Milano "impegna la giunta a sostenere in ogni sede con forza e con determinazione la candidatura di Milano a diventare sede centrale specializzata del Tub".

La citta' di Milano "e' la sede naturale del Tribunale dei Brevetti Europeo. Vogliamo che il Comune di Milano prenda una posizione forte perche' purtroppo il Governo Conte, per una questione di beghe e poltrone tra Partito Democratico e Movimento, pare che abbia deciso una cosa pazzesca: - ha commentato il capogruppo della Lega al Comune di Milano e parlamentare, Alessandro Morelli -: destinare a Torino, amministrata dai Cinque Stelle, la sede del Tribunale. La sede naturale e' Milano perche' in questa citta' vengono depositati quasi il 40 per cento dei brevetti nazionali. Per questa ragione chiediamo che il sindaco Giuseppe Sala e lo stesso Partito Democratico vadano davanti al Governo e impongano la sede a Milano: non dovrebbe essere complicato prendere una posizione forte immediatamente".

A margine di una conferenza stampa sul tema, Morelli ha ribadito: “Pare che il Tribunale dei brevetti sia destinato a Torino, così come confermato pubblicamente da un sottosegretario del Pd, e che stia diventando oggetto di ennesima contesa all’interno del governo Conte. La sede naturale è Milano, perché quasi il 40% dei brevetti nazionali vengono depositati proprio presso i tribunali di Milano: vorremmo una realtà diversa per la città che, dopo aver perso colpevolmente Ema, dovrebbe avere di diritto tale ruolo in tema di brevetti”.