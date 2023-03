Tribunale europeo dei brevetti, Nordio: "Milano è favorita"

(IMPRESE-LAVORO.COM) Milano - Una prima conferma per Milano è arrivata ieri dal ministro della Giustizia Carlo Nordio, con parole rassicuranti sulla corsa in seno all’Ue con al centro la futura sede del Tribunale dei brevetti (Tub). Corsa che, secondo Nordio – scrive il quotidiano Il Giorno -, "sta evolvendo a favore di Milano e dell’Italia, inizialmente isolata" rispetto alle candidature di Francia e Germania. E gli sforzi condotti dal governo di Giorgia Meloni "e da quello precedente" hanno ormai assicurato che Milano ospiterà "una delle sedi" dell’organismo giudiziario, in via di trasferimento dopo l’uscita del Regno Unito dall’Ue sancita dalla Brexit.

Tribunale europeo dei brevetti, a Milano competenza sulla farmaceutica

Resta "oggetto di discussioni" quali saranno le competenze assegnate alla sede milanese, ma è già stato raggiunto un accordo preliminare con la Germania sul fatto che il capoluogo lombardo sarà sede del Tribunale "almeno per la farmaceutica", settore oggi cruciale in materia di brevetti. Anche il presidente di Assolombarda sembra ottimista: "Milano è davvero il luogo in cui nascono le idee – ha spiegato Alessandro Spada – dove ricerca e sviluppo incontrano il saper fare. Per questa ragione, sarebbe una delusione se perdessimo l’opportunità di accogliere la sede del Tribunale dei Brevetti con alcune importanti competenze come chimica e farmaceutica".