Tribunale Milano: sì a piano di ristrutturazione di Metalsigma Tunesi

Metalsigma Tunesi Spa, società leader nella serramentistica per le facciate di grattacieli e per le grandi navi con oltre 50 anni di storia, ha ottenuto dal Tribunale di Milano l'omologa dell'accordo di ristrutturazione del debito n. 10/2021 ex art. 182-bis della legge fallimentare, garantendo così la continuità aziendale. Il piano di ristrutturazione viene promosso in un momento di positività ed espansione importante del settore e soprattutto ha permesso di stabilizzare la situazione dei lavoratori, con il mantenimento di circa 150 posti di lavoro, di cui circa 100 nella sede di Arluno, 30 a Forlì e 20 a Pogliano Milanese.

L'operazione contempla la ristrutturazione del debito di 41 milioni di euro attraverso la cessione di un ramo navale, il conferimento del ramo civile all'interno di un veicolo che ha già acquisito un'altra società in concordato, la Giuliani di Forlì, e un’operazione di liquidazione di asset sociali e partecipazioni residue.

L’iter legale è stato curato dall’avvocato fallimentarista Fabio Cesare, dall’avvocato giuslavorista Roberto Mangione e dall'avvocato Lorenzo Merlo, legale storico della Società. La Società si è fatta assistere dall’ advisor dott.ssa Silvia Sinigaglia di Biss&Partners e dal dott. Alberto Guiotto in qualità di Attestatore.