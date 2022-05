Triennale Milano, all'asta la copertina dell'ultimo album di Fedez

Lunedì 16 maggio alle 18:30 l'opera di Francesco Vezzoli "Il pessimista narcisista o il narcisista pessimista" realizzata per la copertina dell'ultimo album di Fedez, "Disumano", e ora esposta in Triennale Milano, verrà battuta all'asta benefica a favore di Fondazione Togheter To Go in collaborazione con Sotheby’s Italia.

Interverranno Stefano Boeri, presidente Triennale Milano, Fedez stesso, l'artista Francesco Vezzoli, Antonia Madella Noja, segretario generale della Fondazione Togheter To Go