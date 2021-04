Triennale, nuovo cda del Teatro dell'Arte: Dubini presidente

Nominato il nuovo CdA della Fondazione CRT/Teatro dell’Arte Mercoledì 28 aprile 2021 l’assemblea dei partecipanti della Fondazione CRT/Teatro dell’Arte ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione che resterà in carica fino ad aprile 2024. Il Consiglio di Amministrazione è composto da: Paola Dubini, Giovanni Agosti, Erica Corti, Piergaetano Marchetti, Titti Santini.

L’Assemblea ha inoltre nominato Paola Dubini presidente del Consiglio di Amministrazione (accettazione soggetta all’approvazione della Siae in quanto consigliera di gestione Siae). Il Consiglio della Fondazione La Triennale di Milano ringrazia il presidente Severino Salvemini e tutto il Consiglio di Amministrazione uscente per aver condotto con sapienza e capacità la Fondazione CRT/Teatro dell’Arte per due mandati.