Tripstillery, il primo cocktail bar con distilleria apre a Milano

Tripstillery inaugura a Milano nel cuore di Porta Nuova e offre la possibilità di creare distillati personalizzati in piccoli lotti, in una location d'eccezione. Il primo cocktail bar con distilleria nasce dalla fusione tra il fascino misterioso della distillazione artigianale e la più alta qualità dell’hospitality milanese, grazie a Nicola Corna, costruttore dell’alambicco presente in Tripstillery, e la mente creativa di Flavio Angiolillo con la sua Farmily e Luca Vezzali, bartender d’eccezione conosciuto in tutta Italia.



Tripstillery vuole condividere conoscenze e tecniche con tutte le persone che hanno l’urgenza di scrivere una nuova storia. Il nuovo locale riserva ai clienti un’esperienza unica e irripetibile grazie alla possibilità di distillare artigianalmente prodotti e dedicare una costante attenzione ad ogni fase della produzione.



L’alambicco presente in Tripstillery è il vero protagonista della scena, a disposizione di chi vuole sperimentare l’idea di creare un distillato o un liquore esclusivo con un’etichetta completamente personalizzata, grazie all’aiuto di un Francesco Zini, mastro distillatore che accompagna tutte le fasi della creazione.



Tripstillery è il risultato di un’esperienza decennale nel mondo della mixology, maturata grazie anche alla collaborazione tra esperti altamente qualificati e al rapporto diretto con il consumatore finale, a cui si aggiunge l’artigianalità dell’estrazione, attraverso affascinanti tecniche di macerazione e distillazione. Artigianalità nel rispetto più assoluto del territorio e dell’ambiente, che si esprime anche nei processi di essicazione e di coltivazione di erbe e spezie che compongono i cocktail, provenienti dalle terre di oltre 16 ettari sul Lago d’Iseo, proprietà di Tripstillery. Questo progetto segna un’epoca nuova per il mondo della mixology. Un’ innovazione consapevole, con la promessa di mantenere vive le tradizioni secolari della distillazione, un’arte in cui il fascino clandestino rimanda a racconti suggestivi di un altro tempo.