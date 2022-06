Trivulzio, il giudice: “Indagate”. Respinta l’archiviazione richiesta dal pm

E’ stata respinta la richiesta di archiviazione dell’inchiesta sulle morti da Covid nel Pio Albergo Trivulzio, la storica casa di cura milanese, il cui cda è nominato, in parte dal Comune di Milano, in parte da Regione Lombardia . Secondo il gip Alessandra Cecchelli, che ha firmato l’ordinanza, “sono necessari ulteriori approfondimenti investigativi”.

I pm avevano chiesto l'archiviazione del dg Giuseppe Calicchio

A ottobre del 2021 i pm avevano fatto notare come “non fosse stata acquisita alcuna evidenza di condotte colpose o comunque irregolari, causalmente rilevanti nei singoli decessi, in ordine all'assistenza prestata”. Pertanto avevano chiesto l’archiviazione del dg Giuseppe Calicchio, indagato per omicidio e epidemia colposi e violazione delle regole sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, e della struttura.

II gip vuole vederci chiaro "sulla seconda fase della pandemia"

L’ordinanza del gip, invece, vuole continuare a vederci chiaro sull’operato dei dirigenti della struttura, “non tanto – si legge nel documento del Tribunale – nelle fasi iniziali del contagio, segnate ovunque da sconcerto e confusione, quanto in quelle immediatamente successive quando la situazione sanitaria all’interno dei reparti del PAT degenerava mentre l’emergenza sanitaria stava statisticamente regredendo nel resto della Lombardia grazie alle severe misure di contenimento imposte dalle Autorità nazionali e locali”.

Il gip ordina al pm di proseguire le indagini in merito, tra gli altri fatti, al “mancato rispetto delle regole sanitarie minime da adottarsi nei casi di conclamata pandemia”. Le indagini continueranno per altri sei mesi dopo i quali potrebbe essere nuovamente richiesta l’archiviazione.



La soddisfazione dell'associazione Felicita che rappresenta i familiari degli anziani

L’associazione Felicita, che rappresenta i familiari degli anziani, coi legali Luigi Santangelo e Luca Santa Maria, esprime soddisfazione per la decisione del gip. Dichiara Alessandro Azzoni, presidente dell’associazione: “Da oggi possiamo dire che a Milano esiste un giudice. Come a Berlino. Accogliamo con favore la decisione del GIP che ha rigettato la richiesta di archiviazione per le indagini relative ai fatti avvenuti all'interno del Pio Albergo Trivulzio durante la pandemia. Le 16 pagini di motivazioni sono un duro richiamo alla Procura anche e soprattutto rispetto a alcune valutazioni da essa espresse per motivare l'archiviazione. E' importante che il Gip abbia disposto il supplemento delle indagini anche attraverso una perizia nel contradditorio delle parti. Questa sera siamo più sereni e fiduciosi che giustizia possa essere fatta. Questo risultato è stato reso possibile dai familiari che insieme a Felicita per mesi si sono impegnati con passione e tenacia in una battaglia di verità e giustizia. La stessa tenacia e grande professionalità che ha visto protagonista l'Avvocato Luigi Santangelo dello Studio Legale LSM&Associati cui va un grande ringraziamento da parte di tutti noi”.