Tromba d'aria nel Lodigiano: 15 abitazioni scoperchiate

Sono 15 le abitazioni rimaste scoperchiate dalla tromba d'aria che si e' abbattuta ieri pomeriggio nel Lodigiano a Corte Palasio. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono arrivati anche diversi mezzi della Protezione civile da ogni parte della provincia di Lodi per cercare di aiutare le famiglie colpite. Da quattro ore continua, incessante, il lavoro dei pompieri per mettere in sicurezza la zona.