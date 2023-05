Tromba d'aria sul lago Maggiore, si ribalta barca di turisti: quattro morti

Il bilancio è di quattro morti per il gravissimo incidente avvenuto nel lago Maggiore nella serata di domenica: una barca turistica sulla quale si stava svolgendo una festa con 24 persone a bordo è affondata nei pressi di Lisanza, Varese. I corpi sono stati recuperati dai sommozzatori dei vigili del fuoco di Milano unitamente all'equipaggio dell'elicottero Drago 150. Si tratta di una comitiva di stranieri, che è stata sorpresa da un temporale scoppiato attorno alle 19.

Fontana: "Lago Maggiore, seguo con apprensione i soccorsi"

"Una tromba d'aria ha provocato un gravissimo incidente sul lago Maggiore: una barca a vela di 16 metri noleggiata da turisti si è ribaltata. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco del nucleo sommozzatori di Milano insieme alla guardia costiera, all'elisoccorso e alle ambulanze di Areu. Diciannove persone sono gia' state salvate, purtroppo arrivano notizie di alcune persone disperse. Seguo con apprensione gli aggiornamenti delle squadre di soccorso sul posto che ringrazio". Cosi' sui suoi profili social Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia.

Varese, barca ribaltata: due delle vittime erano del Comparto Intelligence

Due delle vittime dell'incidente nautico, avvenuto per un'improvvisa e violenta tromba d'aria, nel Lago Maggiore erano del Comparto Intelligence. Secondo quanto fa sapere il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, hanno perso la vita Claudio Alonzi di 62 anni, coniugato e padre di due figli, e Tiziana Barnobi di 53 anni, coniugata e madre di un figlio ancora minorenne.

I due dipendenti, appartenenti al Comparto intelligence, si trovavano in zona per partecipare ad un incontro conviviale

I due dipendenti, appartenenti al Comparto intelligence, si trovavano in zona per partecipare ad un incontro conviviale organizzato in occasione del festeggiamento del compleanno di uno della comitiva. L'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano, e i vertici del Comparto esprimono la loro vicinanza e il dolore per il tragico evento ai familiari delle vittime.