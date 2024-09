Troppe aggressioni, discoteca The Beach di Milano chiusa per un mese

Chiusura forzata per trenta giorni per la discoteca The Beach di via Corelli a Milano. Lo ha deciso il questore di Milano Bruno Megale, decretando la sospensione della licenza per il locale. Il motivo? I troppi interventi della Polizia di stato nella discoteca negli scorsi mesi. A fine giugno, riepiloga LaPresse, una donna molestata da un avventore finì in ospedale. Pochi giorni dopo, una aggressione ai danni di due agenti di polizia fuori servizio che, nel parcheggio del locale, erano stati aggrediti e derubati da due persone a cui avevano negato una sigaretta. A metà luglio, un avventore del locale era stato derubato della catenina d'oro. Ancora a luglio, un'aggressione nel parcheggio. Quindi a inizio settembre un'aggressione nei confronti di un cliente all'interno della discoteca con un'arma da taglio. Già durante la precedente gestione era stata sospesa la licenza per problematiche analoghe.