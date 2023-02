Troppe risse: il questore chiude per 15 giorni una discoteca nel Milanese

Troppe risse all'esterno: il questore chiude per 15 giorni una discoteca del Milanese

Troppe risse all'esterno e troppe persone all'interno: il questore di Milano Giuseppe Petronzi ha decretato la sospensione per 15 giorni della licenza per la conduzione della discoteca "Secret Room" di via Bellingera n. 5 a Legnano, nel Milanese. Da dicembre 2022 a febbraio 2023, i poliziotti hanno effettuato numerosi interventi per risse tra avventori in cui erano coinvolti anche gli addetti alla sicurezza dello stesso locale. Il mese scorso, nelle immediate vicinanze della Discoteca "Secret Room", gli agenti hanno individuato oltre cento persone, in attesa di accedere al locale, che occupavano sia i marciapiedi sia la sede stradale, arrecando disturbo alla quiete pubblica con urla e schiamazzi.

Discoteca di Legnano: ad aprile un'altra notifica di sospensione

Inoltre, a seguito di un controllo, i poliziotti hanno constatato la presenza all'interno della discoteca di un numero di avventori palesemente superiore alla capienza prevista dalla relativa licenza. Ad aprile dell'anno scorso, gli agenti del Commissariato Legnano avevano gia' notificato, al locale in questione, la sospensione della licenza per i medesimi motivi.