Trovano un sasso e lo regalano al nonno: era una bomba inesplosa

Ritrovata sul lungolago di Garda una bomba della seconda guerra mondiale. A fare la scoperta, due fratellini di 6 e 7 anni che, pensando fosse uno strano sasso, hanno preso l'ordigno per regalarlo al nonno. Fortunatamente la bomba non è scattata. Ad intervenire per prima a Desenzano, nel Bresciano, la Protezione civile del Basso Garda: "Ritrovata una bomba a mano della seconda guerra mondiale in una spiaggia privata sul lungolago Cesare Battisti. Allertati dal sindaco Guido Malinverno, in circa 40 minuti la nostra squadra ha messo in sicurezza l'area, in attesa dell'intervento degli artificieri". Sul posto anche gli specialisti dell'ottavo reggimento genio guastatori Folgore di stanza a Legnago, Verona.