Trovata morta in casa dopo due anni, funerale sabato a Como

Trovata morta dopo due anni, sabato i funerali

E' stata trovata morta dopo due anni. Morta da sola in casa. Sabato si terranno - alle 10:00 - i funerali di Marinella Beretta, la settantenne il cui cadavere è stato scoperto oltre due anni e mezzo dopo il decesso avvenuto per un malore nella casa dove viveva sola a Como. Le esequie, offerte dalla ditta di pompe funebri incaricata dal Comune, si svolgeranno nella chiesa di Prestino. Tutta la città si è stretta vicino alla donna: "Siamo noi la sua famiglia"

Trovata morta dopo due anni, "Siamo i cugini, non la sentivamo più"

"Siamo noi i cugini, viviamo nel Reggiano, non la vedevamo e sentivamo da tempo": così pochi giorni fa hanno telefonato alla questura di Como gli unici parenti di Marinella Beretta, la 70enne che era deceduta nella propria abitazione due anni fa in totale solitudine ed il cui corpo è stato scoperto solo pochi giorni fa, ormai mummificato, nel soggiorno di casa.

Trovata morta dopo due anni: il riconoscimento, poi i funerali

Come riferito dal Corriere della Sera, i parenti vivrebbero tra Reggio Emilia e Modena e sono in corso le verifiche del caso. Nel momento in cui dovesse essere confermato che sono loro gli unici parenti della donna, spetterebbe a loro il riconoscimento dei resti di Marinella Beretta, passaggio che consentirebbe finalmente di darle degna sepoltura. I cugini sarebbero così anche gli ereditieri dei pochi beni in possesso della donna, mentre l'abitazione le era già concessa in usufrutto da un cittadino svizzero che ne aveva precedentemente acquisito la proprietà.