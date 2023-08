Trovati sessanta chili di cocaina in un furgone parcheggiato

Un furgone parcheggiato in una via di Buccinasco, nel sud Milano. Ed all'interno oltre sessanta chili di cocaina e una pistola con munizioni. E' ancora un mistero il ritrovamento da parte degli agenti della squadra investigativa del commissariato Lorenteggio, che a seguito di un'indagine sullo spaccio di droga hanno individuato in via Mascherpa il veicolo. Con l'aiuto dell'unità cinofila dell'ufficio prevenzione generale, i poliziotti hanno trovato all'interno quaranta panetti di cocaina, per un totale di 66 chili, una pistola calibro 9x17 con matricola parzialmente abrasa, due cartucce, due passamontagna e dei rotoli di nastro adesivo. Il materiale è stato sequestrato a carico di ignoti. Iscriviti alla newsletter