Trovato con "droga dello stupro", arrestato a Milano

Tra casa e una stanza in albergo teneva un campionario di diverse droghe sintetiche, tra cui la droga dell'amore e quella della stupro, e anche pastiglie di viagra. La Polizia ha arrestato ieri a Milano un 44enne italiano con precedenti dopo una perquisizione personale e domiciliare. Gli agenti del commissariato Comasina lo hanno seguito dall'abitazione zona Dergano fino a un hotel in zona Loreto, raggiunto con un taxi. Li' i poliziotti hanno scoperto della disponibilita' di una camera, dove l'uomo, dopo pochi minuti dall'entrata, e' uscito con una busta in mano in attesa dell'arrivo del medesimo taxi, con il quale e' ritornato presso la propria abitazione.

Trovato con "droga dello stupro", arrestato a Milano

A quel punto gli investigatori, guidati dalla vice questore Rosy Rubinaccio, hanno bloccato l'uomo, gia' sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. E' stato lui stesso a consegnare spontaneamente tre involucri termosaldati contenenti ecstasy mentre, all'interno del ciondolo della sua collana, i poliziotti hanno trovato Mdpv, nota anche come "droga per l'amore". In casa del 44enne sono stati scoperti 400 millilitri di Ghb, piu' comunemente nota come "droga dello stupro" suddiviso in varie boccettine nascoste all'interno di un brick di succo di frutta per rendere piu' difficile il ritrovamento. E ancora: 334 pasticche di viagra di importazione estera, varie tipologie di sostanza stupefacenti suddivise in bustine tra cui Mdphp, Mdpv, Mdma, Mefedrone, hashish e marijuana, bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 300 euro.