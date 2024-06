Trovato con 19 dosi di coca, rapper arrestato

Il rapper 25enne Daxter, attivo soprattutto sul web, è stato arrestato a Milano per spaccio poiché trovato in possesso di 19 dosi di cocaina dagli agenti della Squadra mobile. Il rapper era stato riconosciuto in una Citroen C3, in via Moscova, dopo che era stato avvicinato da qualcuno con cui aveva scambiato qualcosa. Il giovane è stato seguito poi dalla Squadra mobile, che in via Savona avrebbe assistito esattamente a un altro scambio. La persona che acquistava, in quest’ultimo caso, era un australiano che è poi stato identificato come consumatore. Il rapper Daxter è stato arrestato: oltre alle 19 dosi di cocaina, c’erano 2000 euro.

Daxter: “Spaccio da 5 mesi per tirare avanti”

“Ammetto di aver ceduto la cocaina sia in via Savona sia in via della Moscova. Spaccio da circa 5 mesi. Sono venuto a Milano per fare musica trap. Ho tirato avanti con qualche contratto, ma non riuscivo a pagare le spese. Ero disperato. Penso di aver sbagliato". Lo ha detto il rapper Eraldo Cekrezi, 25 anni, rispondendo nel giudizio per direttissima dopo l'arresto in flagranza per spaccio. "Si può anche andare a lavorare", ha replicato la giudice Valeria Recaneschi che ha convalidato il provvedimento eseguito dalla Squadra mobile e disposto come chiesto dalla pm Alessia Menegazzo il divieto di dimora nella provincia di Milano. L'avvocato Giovanni Volante, legale di Daxter, ha depositato una lettera del padre del ragazzo che si è detto disposto ad ospitarlo a Perugia e un contratto siglato con un'etichetta musicale. Il processo è stato rinviato al 16 settembre. (