Trovato con la coca ad asciugare in forno, arrestato 53ennne a Turbigo (MI)

La Polizia di Stato di Milano ha arrestato a Turbigo (MI) nei giorni scorsi un 53enne italiano per la detenzione ai fini di spaccio di nove chili di cocaina sequestrando, inoltre, 32mila euro in contanti.

Sequestrati anche 31mila euro in contanti e seimila franchi svizzeri

Gli agenti della Squadra Mobile milanese, impegnati in un'attività antidroga a ridosso dei confini comunali, hanno individuato e seguito un uomo che, in sella a una potente motocicletta, ritenevano potesse svolgere un ruolo importante nello spaccio in nell'hinterland milanese. Una volta fermato e sottoposto a controllo, i poliziotti hanno proceduto alla perquisizione domiciliare dove hanno rinvenuto e sequestrato otto panetti di cocaina di cui tre messi ad asciugare nel forno a 40° - dal peso complessivo di 8,1 kg, due scatole di plastica e sei buste con altri otto etti di cocaina, materiale per il confezionamento e bilancini di precisione, un orologio di lusso, 31mila euro in contanti e seimila franchi svizzeri, un computer e tre agende con appunti e conteggi ritenuti funzionali al traffico di droga.

Sequestri anche in un secondo appartamento

In un secondo appartamento abitato da familiari, gli agenti della Squadra Mobile hanno sequestrato, nella stanza dove il 53enne soggiornava saltuariamente, una quarta agenda del tutto simile a quelle rinvenute in precedenza con diverse pagine manoscritte con appunti e conteggi. L'uomo e' stato, pertanto, arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio (Va).