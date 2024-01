Trovato il corpo senza vita del runner scomparso in Valtrompia

Il runner Fabio Ferrari ha perso la vita cadendo in fondo ad un canalone lungo un sentiero nel Bresciano. Il corpo del 55enne, di cui si erano perse le tracce domenica mattina, è stato trovato a Bovegno. Ferrari avrebbe fatto un salto nel vuoto di cento metri. Si tratta del terzo escursionista morto in montagna nell'arco di pochi giorni in provincia di Brescia, riferisce Ansa. Le altre vittime della montagna sono state il 44enne Sergio Bologna e il 54enne Adriano Vergolio.