Truffa al Pnrr e riciclaggio, arrestato commerciante di auto di lusso nel Bresciano

Un imprenditore del Bresciano, specializzato nella compravendita e noleggio di auto di lusso, è stato arrestato con l'accusa di truffa aggravata ai danni dello Stato, riciclaggio e indebita percezione del Reddito di Cittadinanza. L'uomo è anche indagato per reati fiscali e fallimentari, con un sequestro preventivo di oltre 1,7milioni di euro. L'indagine, coordinata dalla Procura di Brescia, è partita a seguito di una querela per appropriazione indebita presentata da un concessionario e ha rivelato una serie di illeciti che coinvolgono fondi statali e il PNRR. L'imprenditore, gravato da precedenti per truffa e debiti fiscali, ha utilizzato prestanome e società fittizie per accedere indebitamente a fondi pubblici, per un totale di oltre 700mila euro, di cui 465mila provenienti dal PNRR.

Sequestri milionari e accuse: scoperti reati di bancarotta e fatture false

Le indagini hanno svelato che l'imprenditore movimentava sistematicamente denaro tra conti personali e di prestanome, utilizzando i fondi per mantenere un elevato stile di vita e acquistare auto di lusso. Oltre al sequestro di 1,5milioni di euro e la restituzione di veicoli per un valore di 350mila euro, le autorità hanno bloccato erogazioni pubbliche indebite per 440mila euro e contestato redditi non dichiarati per oltre 2milioni di euro. Un secondo filone investigativo, aperto dopo il fallimento di una delle sue imprese, ha portato alla scoperta di bancarotta fraudolenta e l'emissione di fatture per operazioni inesistenti. Sulla base delle prove raccolte, il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere e il sequestro di ulteriori 218.633 euro.