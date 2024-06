Truffa dei diamanti a Vasco Rossi e altri vip: assolto l'ultimo indagato

Truffa dei diamanti a danno di Vasco Rossi e altri vip: assolto l'ultimo indagato

"Il fatto non sussiste": così è stato assolto dall'accusa di autoriciclaggio Franco Novelli, amministratore di Intemarket Diamond Business (IDB) spa fino al fallimento dichiarato nel gennaio del 2019 e che era finito imputato a Milano nella vicenda della presunta maxi truffa sulla vendita di diamanti a prezzi gonfiati. Come spiega Ansa, tra i vip raggirati anche Vasco Rossi. Ma il tribunale di Milano ha stabilito oggi l'assoluzione per Novelli ed il dissequestro di 178 milioni di euro, mentre le accuse sulle presunte truffe erano già state dichiarate prescritte nel corso del procedimento.

L'inchiesta aveva accertato secondo l'accusa presunti profitti illeciti per quasi 500 milioni di euro ai danni di migliaia di investitori. La richiesta di processo aveva interessato oltre 100 persone e quattro banche. Ma alla fine a restare imputato era il solo Novelli, assolto con formula piena.