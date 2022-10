Truffatore da 100 mln negli Usa, ricercato preso a Milano

Un presunto truffatore, su cui pendeva un mandato d’arresto internazionale emesso dagli Usa, è stato catturato in centro a Milano. Craig Auringer, 52 anni, è accusato dalla procura distrettuale di New York di far parte di un gruppo autore di una maxi truffa fiscale da 100 milioni di euro con il metodo “Pump & dump”, ossia “Pompa e sgonfia”, che consiste nel far lievitare artificialmente il prezzo di un’azione per poi venderle a buon mercato ad un prezzo superiore.

Il canadese bloccato dall'ufficio Volanti in via Manzoni

Il cittadino canadese, residente in Regno Unito, è stato bloccato per un controllo causale dagli agenti dell’ufficio Volanti della questura in via Manzoni dove alloggiava nell’omonimo hotel. Il 52enne è stato portato al carcere di San Vittore in attesa delle procedure di estradizione.