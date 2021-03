Truffatore "rip deal": la Polizia sequestra beni per due milioni

La Polizia di Stato di Milano ha sequestrato immobili, terreni e villa di lusso con piscina, statue, sala gaming, per un valore complessivo di due milioni di euro a un truffatore "rip deal". Il rip-deal e' un'operazione di cambio fraudolenta. Promettendo un cambio favorevole, i truffatori ne approfittano per estorcere alle proprie vittime delle cospicue somme di denaro. Ieri, la Divisione Anticrimine della Questura di Milano ha eseguito un sequestro antimafia a Lainate (MI) e Imperia nei confronti di P.L., classe 1978, soggetto con precedenti per reati contro il patrimonio, specializzato nelle truffe "rip deal". Il provvedimento e' stato emesso dal locale Tribunale, Sezione Autonoma Misure di Prevenzione, su proposta del Questore di Milano