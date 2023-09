Truffe sui finanziamenti per le imprese: quattro arresti nel Milanese

La Guardia di finanza ha smantellato un'associazione a delinquere operante a Milano e nell'hinterland milanese con lo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti garantiti dal Fondo di Garanzia per le Pmi che venivano successivamente dirottati verso società estere riconducibili al sodalizio.

Quattro persone sono state raggiunte da misure cautelari detentive in carcere ed ai domiciliari. Nell'inchiesta sono stati contestati 35 capi di imputazione e ci sono 17 indagati. L'organizzazione criminale attraverso la costituzione e l'acquisizione di 7 società intestate a sodali e prestanome, solo apparentemente operative, avrebbe ottenuto da numerosi istituti di credito considerevoli finanziamenti, allo stato quantificati in complessivi 5.420.000 di euro, garantiti dallo Stato per 4.022.000 di euro per il tramite di Mediocredito Centrale, ente concessionario per la gestione dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico e per il rilascio della garanzia da parte del Fondo di Garanzia per le PMI.

Le imprese apparivano sul mercato "solvibili" ed "affidabili", condizioni necessarie per ottenere i finanziamenti

In particolare, attraverso operazioni di maquillage contabile e produzione di documenti falsi, sostanziatesi - in sintesi -, nella creazione di siti internet delle società con indicazione di noti partner commerciali e nel deposito di bilanci falsi riportanti risultati positivi di ricavi ed utili, le predette imprese apparivano sul mercato "solvibili" ed "affidabili", condizioni necessarie per ottenere i finanziamenti dagli istituti di credito garantiti da enti pubblici