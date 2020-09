Tub, Fontana: "Milano candidata? Merito di nostro pressing"

"Se il Governo si è mosso in questa direzione, consentitemi di sottolinearlo, è anche e soprattutto per la presa di posizione che nei giorni scorsi ha assunto la Regione Lombardia sollecitando l’Esecutivo, dopo un periodo di preoccupante silenzio”: così il governatore lombardo Attilio Fontana commenta la decisione del Governo italiano di candidare Milano come nuova sede del Tribunale europeo dei brevetti. "Grazie al nostro pressing e al contributo di tutti gli altri attori interessati alla vicenda, abbiamo raggiunto il risultato auspicato"

L'ufficializzazione è giunta nella serata di ieri, con Torino che diventa ora sede principale per l’Istituto Italiano per l’Intelligenza Artificiale (I3A).

Buffagni (M5S): "Vincono l'Italia ed il buon senso"

Tra i primi a commentare la notizia, il viceministro M5S Stefano Buffagni, per molti il “regista"dell’operazione: «Vince l’Italia ed il buon senso. Milano e Torino sono due città straordinarie che il Governo ha deciso di valorizzare puntando sui loro punti di forza. Felice di aver contribuito a questo risultato».

Ha commentato anche il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede: "Sono molto contento della candidatura di Milano a Tribunale europeo dei brevetti, perche' mi sono impegnato personalmente in questo senso. Il Ministero della Giustizia ha avuto in questi mesi interlocuzioni informali con Regione Lombardia e Comune di Milano per individuare la sede che potrebbe essere messa a disposizione. Il Ministero dovra' infatti fornire il personale e stabilire, fra l'altro, le regole di utilizzo della struttura prescelta. Milano ha tutte le carte in regola per raggiungere questo ambizioso obiettivo".

"Finalmente Palazzo Chigi, con colpevole ritardo, ha sciolto la riserva e ha candidato ufficialmente Milano come sede del Tribunale Unificato dei Brevetti", commenta con una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "Adesso occorre lavorare con determinazione e coraggio a supporto del capoluogo lombardo per portare a casa questo importante risultato per l'Italia e per il futuro dell'Unione europea. Non facciamoci sfuggire questa grande occasione".

Che cosa succede adesso

Cosa succederà ora? I tempi per la scelta potrebbero essere lunghi. Attualmente le sezioni di Parigi e Monaco di Baviera svolgono funzioni vicarie rispetto alla originale sede unica londinese, dismessa dopo la Brexit. Il Comitato preparatorio si riunirà il 10 settembre e proporrà una tripartizione delle funzioni, proprio tra Parigi, Monaco e una terza città da individuare. Ma la fase transitoria potrebbe durare anche anni e altre candidature saranno messe sul tavolo.