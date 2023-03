Tubercolosi: un caso in un asilo nido della Bergamasca

Tubercolosi in un asilo nido della Bergamasca: non sono ancora state diffuse informazioni più dettagliate sulla persona colpita e se si tratta di un bambino o di un adulto. Il caso si è registato a Martinengo. Proprio questo pomeriggio è fissata una videoconferenza alla quale prenderanno parte insegnanti e genitori e durante la quale Ats Bergamo, l’autorità sanitaria locale, spiegherà i passi successivi che verranno effettuati per monitorare la salute dei bambini in particolare. Già stabilito che per i prossimi tre mesi la struttura sarà posta sotto sorveglianza sanitaria. Domani, venerdì 24 marzo, previsti test a tappeto su tutti i 52 bambini, il personale scolastico, i genitori.