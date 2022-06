Tumori: studio, Cyberknife previene recidive cancro prostata

Oltre l'89 per cento dei pazienti con cancro alla prostata (PSA) primario trattati con Cyberknife, a distanza di sette anni dal trattamento, non ha sviluppato recidive di malattia. Sono i risultati dello studio di follow up presentati dagli esperti del Centro Diagnostico Italiano in occasione del 15esimo congresso dell'International Stereotactic Radiosurgery Society (ISRS). Lo studio ha coinvolto 221 pazienti con un'eta' media di 74 anni (range 52-86) affetti da carcinoma prostatico clinicamente localizzato e che nel periodo 2007-2016 sono stati trattati con radioterapia corporea stereotassica, utilizzando Cyberknife. A distanza di oltre 7 anni (follow up medio di 87 mesi) il tasso di sopravvivenza libera da recidiva del PSA e' dell'89 per cento. "I risultati a lungo termine da noi conseguiti - commenta Giancarlo Beltramo, responsabile radiochirurgia Cyberknife del Centro Diagnostico Italiano - confermano l'efficacia della radioterapia stereotassica ipofrazionata estrema (SBRT) realizzata con il robot radiochirurgico Cyberknife nel trattamento del cancro alla prostata localizzato. Un trattamento che producono tassi di controllo biochimico di malattia sovrapponibili a quelli riscontrati con la chirurgia, livelli di tossicita' acuta e tardiva simili o inferiori a quelli registrati della radioterapia conformazionale (nella nostra casistica abbiamo riscontrato tassi di tossicita' tardiva genito urinaria nel 3 per cento dei pazienti secondo scala RTOG a 7 anni) con impatto minimo o nullo sulla qualita' della vita del paziente.

Cyberknife, robot radiochirurgico per le patologie tumorali

Lo studio è stato realizzato dall'Unita' di imaging diagnostico e radioterapia stereotassica del Centro Diagnostico Italiano in collaborazione con la divisione di oncologia dell'ASST San Paolo e Carlo di Milano e il dipartimento di neurochirurgia dell'Istituto Neurologico Carlo Besta. Il Cyberknife e' un robot radiochirurgico per il trattamento delle patologie tumorali ed altri disturbi funzionali del sistema nervoso. La strumentazione e' costituito da un acceleratore lineare montato su un braccio robotico mobile capace di muoversi in tutte le direzioni intorno al paziente, tanto da potersi collocare in 1.500 posizioni differenti, coordinandosi con i movimenti respiratori del paziente. Il Cyberknife invia con precisione circa 150 fasci di radiazioni di spessore millimetrico, somministrare dosi molto elevate di radiazioni senza, tuttavia, danneggia i tessuti sani circostanti. Nel contesto dell'ISRS gli esperti del Centro Diagnostico Italiano hanno inoltre presentato i risultati preliminari dell'attivita' clinica per il trattamento del melanoma uveale, un tumore maligno intraoculare primitivo frequente in eta' adulta, con radioterapia stereotassica frazionata con Cyberknife. I risultati dello studio retrospettivo hanno prodotto un metodo sicuro, minimamente invasivo e ben tollerato dal paziente.