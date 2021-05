Turbativa d'asta, assolto in Appello l'ex sindaco Pd di Lodi Uggetti

L'ex sindaco di Lodi Simone Uggetti è stato assolto perchè "il fatto non sussiste". L'ex primo cittadino dem era finito a processo per turbativa d'asta con l'accusa di aver favorito nel bando per la gestione delle piscine estive Belgiardino e di via Ferrabini la società privata Sporting Lodi. Alla lettura del dispositivo in Appello, Uggetti si è lasciato andare a un pianto liberatorio. La sentenza dei giudici della corte d'Appello di Milano è arrivata dopo poco più di un'ora di camera di consiglio. In primo grado a Lodi Uggetti era stato condannato a 10 mesi di reclusione e 300 euro di multa.

Uggetti: "E' la fine di un incubo"

"E' la fine di un incubo. Ringrazio mia moglie, la mia famiglia e i miei avvocati che mi hanno assistito in questo percorso che non auguro neanche ai miei peggior nemici". Sono le prime parole pronunciate dall'ex sindaco di Lodi, Simone Uggetti, dopo l'assoluzione in Appello dalla condanna a 10 mesi di reclusione inflitta in primo grado con l'accusa di turbativa d'asta in relazione ai lavori di due piscine comunali. "Oggi dopo cinque lunghissimi anni arriva finalmente il giudizio di una corte che ha riconosciuto quello che effettivamente e' stato, cioe' che tutti noi (i co-imputati assolti, ndr) abbiamo sempre agito solo ed esclusivamente nell'interesse pubblico".