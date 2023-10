Turbativa d'asta sulla Beic: Stefano Boeri indagato a Milano

Turbativa d'asta in relazione al progetto della biblioteca europea di informazione e cultura Beic che dovrebbe sorgere in Porta Vittoria a Milano: questa l'ipotesi per la quale risulta indagato dalla Procura di Milano l'architetto Stefano Boeri. Come riferisce Ansa, ci sono state da parte della Guardia di Finanza perquisizioni e sequestri di materiale informatico. Tra gli indagati figura anche l'architetto Raffaele Lunati, che si è aggiudicato il progetto, mentre Boeri faceva parte della commissione giudicatrice.

Nell'ipotesi degli inquirenti, che con le perquisizioni di oggi vogliono raccogliere elementi utili, la gara per l'assegnazione dei lavori sarebbe stata 'truccata'. La stazione appaltante del progetto è l'amministrazione comunale milanese, ma, da quanto apprende Ansa, non ci sarebbero funzionari comunali tra gli indagati. Secondo quanto riferisce Agi, la Guardia di Finanza di Milano ha tuttavia effettuato perquisizioni e acquisizioni in Comune e al Politecnico.

La gara di assegnazione per il progetto della Beic

La biblioteca dovrebbe essere pronta nel 2026 ed e' un'iniziativa finanziata con 101 milioni di fondi del Pnrr. Il progetto vincitore e' stato assegnato dopo un concorso internazionale e presentato un anno fa a Palazzo Marino con il sindaco Giuseppe Sala e il presidente della Fondazione Beic Francesco Paolo Tronca. Ad aggiudicarsi il concorso e' stato il progetto con capogruppo l'architetto milanese Raffaele Lunati, docente al Politecnico e titolare di Onsitestudio affiancato da altri professionisti. L'area in cui verra' costruita la sede della Beic e' una zona dismessa di circa 13mila metri quadri tra viale Molise e via Cervignano. L'edificio, secondo le linee guida stilate dal comune di Milano, avra' una superficie di circa 30mila metri quadri. Ospitera' due milioni e mezzo di volumi, di cui almeno 160mila a scaffale. "Un luogo dell'arcaico e del futuribile in grado di far coesistere la dimensione del libro e dell'universo dei documenti" secondo quanto dichiarato da Lunati.