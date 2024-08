Turismo, Fontana e Mazzali: "E' boom in Lombardia, 2024 promette meglio del 2023"

Turismo, A. Fontana e Mazzali: "E' boom in Lombardia, 2024 promette meglio del 2023"

La Lombardia sta vivendo una stagione turistica di successo, consolidando la sua posizione di meta ambita per i viaggiatori. Il presidente della Regione, Attilio Fontana, ha evidenziato come la Lombardia si stia imponendo tra le preferite dai turisti grazie alle sue attrazioni naturali e culturali. Fontana ha sottolineato che il turismo è diventato un pilastro dell'economia regionale, con gli operatori del settore che offrono un'accoglienza di qualità che contribuisce a migliorare l'immagine complessiva della Lombardia. Ha anche confermato il continuo supporto della Regione a chi lavora nel settore turistico, affermando che il lavoro di squadra è fondamentale per raggiungere l'eccellenza.

Prospettive di crescita e dati incoraggianti per il 2024

L’assessore regionale al Turismo, Barbara Mazzali, ha presentato dati ottimistici per il 2024, confermando una crescita continua rispetto al 2023. I dati mostrano un incremento del 10% nelle presenze turistiche nel primo trimestre dell’anno e un aumento dell'11,5% nei pernottamenti nel primo semestre, con circa 23,8 milioni di soggiorni. Gli stranieri rappresentano circa il 65% delle presenze totali. Le prenotazioni per agosto e settembre sono già molto alte, con un tasso di disponibilità delle strutture che potrebbe raggiungere il 90%. I turisti mostrano un alto livello di gradimento, con una valutazione media di 86/100, e le località dei Laghi risultano particolarmente apprezzate. Mazzali ha evidenziato la varietà di attrazioni della Lombardia, dai laghi e montagne alle città d'arte e località termali, che continuano a attrarre visitatori da tutto il mondo.