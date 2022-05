Turismo, Fontana: "Vicini ai numeri pre-Covid"

Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana è intervenuto questa mattina alla presentazione delle campagne promosse da Enit, l'agenzia nazionale del Turismo, per il rilancio dell'immagine della penisola nel mondo "Si puo' dire che 'giochiamo in casa' a beneficio delle nostre città d'arte, del patrimonio Unesco, ma anche dei piccoli borghi e del paesaggio lombardo fra i piu' vari d'Italia". Il governatore ha poi evidenziato la necessità, per un settore strategico come quello turistico, di un'attività di coordinamento interregionale, come dimostrato durante l'emergenza Covid, in cui "la collaborazione istituzionale ha favorito un contesto di regole condivise per favorire la ripartenza".

Fontana: "La Lombardia ha molto da dare sul turismo"

"Ringraziamo, quindi, Enit e il Ministro del Turismo - ha affermato il presidente - per aver scelto la nostra Regione che, sul turismo, ha molto da dare. La nostra campagna regionale di comunicazione 'Vorrei la vedessi come me. Ogni giorno', cui abbiamo contribuito con risorse proprie pari a 350.000 euro per amplificarne gli effetti presso operatori pubblici e privati, ne e' la dimostrazione".

Fontana: "Grandi progetti ci vedono protagonisti"

La Regione Lombardia, ha concluso Fontana, "e' impegnata con interventi di riqualificazione delle strutture ricettive, di adeguamento degli standard di sicurezza come nella valorizzazione del turismo eno-gastronomico, di prossimita' e montano. Quasi 500 Comuni hanno beneficiato di interventi di rigenerazione urbana, il che contribuisce a rendere il nostro territorio piu' fruibile, anche a fini turistici. Grandi progetti ci vedono protagonisti: Bergamo e Brescia 'Capitale Italiana della cultura 2023' e le Olimpiadi 2026".