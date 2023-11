Turismo: oltre 1 mln visitatori su Terre Borromeo Lago Maggiore

Oltre 1 milione di visitatori nella stagione turistica, con piu' dell'11 per cento di crescita rispetto al 2022: un bilancio largamente positivo quello delle destinazioni Terre Borromeo sul Lago Maggiore, i luoghi legati al brand della famiglia Borromeo tra Piemonte e Lombardia. Isola Bella, Isola Madre, Parco Pallavicino e Rocca di Angera hanno registrato un risultato senza precedenti nella stagione, iniziata lo scorso marzo e conclusa ufficialmente il 5 novembre. Punta di diamante dell'offerta e' come da tradizione, l'Isola Bella che incide per il 53% sul dato complessivo degli ingressi. Segue l'Isola Madre (30% circa), Parco Pallavicino (12% circa) e Rocca di Angera (7,5%). Quest'ultimo, l'unico sulla sponda lombarda, e' quello che mostra la crescita maggiore rispetto al 2022, pari al 14,30%.

Il turismo estero è preponderante ed e' tornato ai livelli pre-pandemia: il 65% degli ingressi nelle destinazioni Terre Borromeo e' stato rappresentato da visitatori stranieri, per la maggior parte tedeschi e francesi (74%). Un contributo promozionale molto rilevante e' arrivato dai grandi eventi organizzati nel corso della stagione, a cominciare dalla sfilata di moda internazionale con la presentazione della collezione Cruise 2024 di Louis Vuitton, con una platea di vip da tutto il mondo. Mostra un segno positivo importante anche il Mottarone Adventure Park con un fatturato in aumento del 19% sul 2022 e una significativa impennata delle entrate derivanti dal noleggio di e-bike e biciclette (+94%).