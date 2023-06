Santanchè: "Dimissioni? Non andiamo dietro a Report. Maggioranza compatta"

Santanchè: "Dimissioni? Non andiamo dietro a Report"

Il ministro del Turismo Daniela Santanchè è intervenuta a Futuro Direzione Nord al Palazzo delle Stelline di Milano. Inevitabili a margine dell'evento domande dei cronisti sull'inchiesta giornalistica di Report legata alle attività imprenditoriali del ministro: - "Su che cosa? Sia serio...andiamo dietro a Report?": così Santanchè a chi le chiedeva se abbia pensato di dimettersi. Quanto alla richiesta di riferire in Parlamento arrivata anche da esponenti della maggioranza di Governo Santanchè ha detto: "Risponderò su tutto, sono 23 anni che faccio politica, ci ho sempre messo la faccia, non abbiate preoccupazioni, aspettate serenamente. Mi sembra che la maggioranza sia non solo compatta ma più compatta. Dovete cercare altre cose per far sì che la maggioranza non sia compatta”,

Fontana: "Santanchè, non trarre conclusioni dalle indagini giornalistiche"

Dalle indagini giornalistiche "non si devono trarre delle conclusioni". A dirlo e' il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a a margine dell'evento di presentazione degli 'European Games, Open Series Como Lake 2027' a Palazzo Pirelli. Fontana si e' detto assolutamente convinto e fiducioso nei confronti del ministro, la quale "ha dichiarato sin da subito che andra' a riferire e chiarira' positivamente la sua situazione", ha spiegato Fontana. "Questa - conclude il presidente di Regione Lombardia - e' una delle tante situazioni che in questo Paese sono un po' anomale ma si continuano a verificare".

Turismo, Santanchè: "Basta code a Milano per prendere i taxi"

"Con l'assessore ai trasporti della Regione Lombardia incontreremo tutte le sigle dei taxi, perche' non ci possiamo permettere che turista debba fare decine e decine di metri di coda negli aeroporti e nelle stazioni, questo e' il nostro biglietto da visita. Lo dico da Milano ma potrei dirlo anche a Roma, Firenze". Lo ha detto il ministro del Turismo, Daniela Santanche', intervenendo a Futuro Direzione Nord al Palazzo delle Stelline di Milano.

"Non e' mia competenza, ma essendo anche coordinatore regionale ed essendo l'assessore ai Trasporti di Fdi, incontreremo tutte le sigle dei taxi per metterci a lavorare tutti insieme. Ritengo che e' la squadra che vince: governo, regione, comune. Non e' possibile che diamo questo disagio e che ci presentiamo ai nostri turisti, molto spesso anche stranieri, che arrivano in aeroporto o in stazione e hanno decine di metri di fila per prendere il taxi. Vogliamo capire come si puo' fare. Le idee ci sono, non e' una questione ideologica quando si parla di turismo, ma dev'essere una visione che devono avere tutte le istituzioni", ha concluso.

Santanchè: "Milano-Cortina sarà un successo come Expo"

L'evento di Milano-Cortina "ormai è molto vicino e lo dobbiamo vedere come sistema Paese, dobbiamo avere la capacità di far vivere tutta la nazione su un evento così importante. Stiamo facendo tutto quello che è possibile fare, è cambiata la governance, siamo nella direzione giusta e sono certa che ci troveranno pronti. Bisogna lavorare moltissimo ma, dalle riunioni che facciamo, sono certa che ci troveranno preparati come sempre lo siamo stati". Così Daniela Santanchè. "Ricordo l'Expo di Milano, è sotto gli occhi di tutti che non solo è stato fatto bene, ma che ha lasciato dei segni che hanno cambiato la fisionomia della città. Stessa cosa sarà per Milano-Cortina", assicura.

Santanchè: "Il turismo concorrerà a una crescita del Pil dell'1,8%"

"Il turismo concorrera' quest'anno ad avere una crescita del Pil che dovrebbe aggirarsi sull'1,8%. Il turismo sara' volano", ha aggiunto Santanchè.

Santanchè: "La Venere del Botticelli resterà "testimonial anche per la stagione invernale"

La Venere di Botticelli resterà la 'testimonial' del turismo italiano anche per la stagione invernale. Lo ha riferito il ministro del Turismo Daniela Santanchè intervenendo al convegno 'Mete raggiungibili, obiettivi sostenibili' organizzato da Direzione Nord alla Fondazione Stelline, tornando sulla campagna 'Open to meraviglia'. "La Venere di Botticelli sarà sempre la nostra virtual influencer ma in versione invernale. La vedrete con gli sci e in 3D - ha detto - Dobbiamo rivolgerci anche ai giovani, non solo con la virtual influencer ma anche con i social. Con la campagna estiva abbiamo avuto dei numeri pazzeschi in tutto il mondo, anche grazie alle critiche".