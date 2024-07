Turista finlandese abusata in un ostello a Milano, arrestato 18enne

Una ragazza di 18 anni ha denunciato di essere stata abusata mentre dormiva in un ostello di Milano in zona Lambrate. E' successo intorno alle 4. La giovane filandese si e' trovata addosso il suo aggressore che le toccava le parti intime. Il ragazzo, anche lui di 18 anni, alloggiava nella stessa camerata mista in cui la vittima era con altri due amici. Sul posto sono intervenuti i poliziotti dell'ufficio Volanti che hanno arrestato in flagranza il 18enne con l'accusa di violenza sessuale. Il pm di turno Carlo Scalas ha chiesto la convalida e la custodia cautelare in carcere.