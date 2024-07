Turista inglese annega nel lago di Como, salva la fidanzata



Un turista inglese di 22 anni e' morto annegato nel lago di Como, a Menaggio. La tragedia mercoledì 17 luglio La fidanzata di 19 anni con la quale era in barca e' stata invece soccorsa e salvata. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, Sam Paul R. , studente di Liverpool era in barca con Olivia Jade G., anche lei studentesse nella stessa citta'. La barca sembrerebbe essere andata alla deriva forse per le forti correnti e solo la ragazza e' riuscita a salvarsi chiedendo aiuto a un'imbarcazione di passaggio.