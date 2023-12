Turista milanese perde la vita in un incidente stradale in Kenya

Antonietta Bigliotto, milanese di 79 anni, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in Kenya, sulla strada che collega Malindi e Kilifi. Secondo quanto riferito da Ansa, la donna era appena giunta all'aeroporto di Mombasa assieme al marito ed era diretta a Malindi. Ma la vettura su cui viaggiava la coppia ha tamponato un camion. La 79enne è morta sul colpo, solo lievi contusioni per il marito. Segue il caso l'ambasciata italiana.