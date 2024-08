Turista rapinata, arrestato ragazzo 18enne in vacanza

Un turista milanese di 18 anni è stato arrestato prima dell'alba di ieri a Milano Marittima, sul litorale ravennate, dai carabinieri con l'accusa di avere rapinato il Rolex a una turista irlandese di 26 anni. Secondo quanto ricostruito dall'Arma, i fatti si sono verificati intorno alle 4 quando la ragazza, dopo essere uscita da un locale rivierasco dove aveva trascorso la serata in compagnia della sorella e di alcune amiche, è stata seguita da uno sconosciuto che, dopo averla palpeggiata e spinta a terra, con violenza le ha strappato dal polso l'orologio Rolex dandosi alla fuga. Le immediate ricerche avviate a seguito della segnalazione al 112, hanno consentito a una pattuglia del Radiomobile di rintracciare il sospettato sulla base della descrizione fornita dalla vittima. Il ragazzo è stato quindi portato in caserma per le operazioni di identificazione e fotosegnalamento, mentre alla ragazza è stato restituito l'orologio. In mattinata il giudice del Tribunale di Ravenna ha convalidato l'arresto disponendo per il 18enne l'obbligo di firma quotidiano.