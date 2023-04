Tutelare il Gp di Monza: ieri un tavolo al Mit

Ieri c'è stato un tavolo al Mit con Regione Lombardia, Comune di Monza e ACI, con l'obiettivo di "dare al Gp di Monza una prospettiva temporale più ampia possibile".

Il ministero: "Tutti gli interventi di messa in sicurezza partano dopo la gara di settembre"

L'accordo, come fa sapere il ministero tramite una nota "è che tutti gli interventi di messa in sicurezza partano dopo la gara di settembre". D'altronde per Matteo Salvini, Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture, il Gran Premio di Monza è "un evento imprescindibile per il Paese che offre una vetrina mondiale per l'automobilismo italiano", dunque "Mit, Regione Lombardia, Comune di Monza e ACI, lavoreranno di concerto per garantire a quest'evento la più ampia prospettiva temporale che vada oltre al 2025".

Trapela soddisfazione anche da parte della Lega regionale

Alla notizia, trapela soddisfazione anche da parte della Lega regionale. "Siamo molto soddisfatti dell'incontro tra Fontana, Salvini e ACI. Siamo l'unico movimento politico che si è sempre battuto per tutelare questo autodromo e per mantenere il Gran Premio a Monza che, oltre a portare in alto il nome della città e della Lombardia in tutto il mondo, garantisce un indotto economico molto importante sul territorio, portando lavoro", afferma Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega a Palazzo Pirelli.

Corbetta: "Positivo che i massimi vertici istituzionali di Regione Lombardia e del Governo stiano lavorando assieme su questo tema"

Per Corbetta è sicuramente "positivo che i massimi vertici istituzionali di Regione Lombardia e del Governo stiano lavorando assieme su questo tema e stiano dando il massimo supporto a ogni iniziativa finalizzata a riammodernare e rilanciare questo importantissimo circuito". Per il capogruppo lombardo del Carroccio "è fondamentale però che oltre a Regione Lombardia e al Governo, si muova anche il territorio. È infatti necessaria un'alleanza tra provincia, comuni, associazioni e mondo produttivo brianzolo affinché vengano sviluppate attorno al sistema Parco maggiori opportunità di attrazione per i tifosi e i turisti, così che le potenzialità dell'autodromo possano essere sfruttate al massimo".