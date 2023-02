Tutti al centro, ma non ci sono più posti a sedere

Affollamento al centro. Ma i consensi non arrivano. Le elezioni regionali del 12 e 13 febbraio in Lombardia hanno segnato un record anzi due. Accanto a quello del minor numero di votanti in assoluto, infatti è stato registrato il maggior numero di liste centriste, col minor numero di voti. In testa alla classifica (contro ogni previsione) il partito di Silvio Berlusconi, Forza Italia col 7,2%; poi la lista di Letizia Moratti col 5,3%; Azione e Italia Viva col 4,2% (da notare l’ottima performance di Filippo Campiotti, ciellino doc con 2162 voti). Fanalino di coda la formazione di Maurizio Lupi, Noi Moderati, con l’1,2% dei consensi.