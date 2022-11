"Tv Sorrisi e Canzoni" compie 70 anni. Parata di vip, c'è anche Gerry Scotti

"Tv Sorrisi e Canzoni" compie 70 anni. Party con parata di vip

Ieri sera, presso gli East End Studios di Milano, sono andati in scena i festeggiamenti per ilcompleanno della storica testata Tv Sorrisi e Canzoni. E di sorrisi, per la galante “Signora” della carta stampata italiana se ne sono visti, e molti, accorsi per omaggiare isuoi primi 70 anni di successi. Dalle 16 pagine bicolore al Gran Premio Internazionale dello Spettacolo, dalle istituzionialle rivoluzioni, la serata è stato un vero e proprio show che ha riunito in un sol colponumerosi protagonisti della pop-culture nazionale.

Gerry Scotti sogna una copertina con i suoi nipotini

E’ spettato a Gabriele Corsi l’onere e l’onore di fare da abile filo conduttore delle testimonianze. C’è chi mette in scena ilpresente e il futuro, con tante lotte nel passato ed un talento oltre ogni limite: è il caso di Drusilla Foer, che apre l’evento con una appassionata versione di “I Will Survive”. C’è chi,invece, può raccontare la propria storia sfogliando le copertine dell’inimitabile rivista,proprio come se fosse un album dei ricordi: è il caso di Gerry Scotti, che sogna unacopertina con i suoi nipotini.

C’è inoltre chi irrompe con la tagliente verità, a volte buffa avolte crudele, come fatto dall’inarrestabile duo comico “Pio e Amedeo”, e chi staprendendo il volo e trova supporto nell’anziana, ma pur sempre contemporanea “Lady”: è ilcaso di Tananai (alias Alberto Cotta Ramusino), giovane e sorprendente artista, che èentrato nei cuori di tutti col potere degli ultimi.

C’è chi poi è un po’ l’emblema del nome delglorioso periodico, chi ha fatto della luce negli occhi e l’anima spalancata una vera epropria filosofia: è il caso di Michelle Hunziker, regina dell’ironia (presto nonna), che è arrivata con la sua energia a chiudere il delizioso party. Una “madrina” perfetta che hasuggellato una ricorrenza importante quale quella delle 70 candeline di un “must” editorialecosì profondamente leggero.

L’emozione del Direttore Aldo Vitali è stata tangibile, mal’ottimo conduttore Nicola Savino ha saputo gestire al meglio le varie dinamiche, nondimenticando - tra l’altro - il plauso all’instancabile Rosanna Mani, volto indiscusso deifamosi “Telegatti”. L’esclamazione scelta per dare un titolo alla festa è stata quanto maiadatta: “Che spettacolo!”