Tweet su bare a Bergamo, Montesano: "Ho ricevuto minacce di morte"

Montesano: minacce di morte dopo tweet su bare a Bergamo

"Le bare di Bergamo stanno al Covid 19 come il lago della duchessa sta al sequestro Moro": il tweet shock di Tommaso Montesano, figlio dell'attore No Vax Enrico e giornalista del quotidiano Libero, ha indignatola rete. Un paragone che, nel pensiero di Montesano, suggerisce come fosse una messinscena la tragica processione di camion militari del 18 marzo 2020 con le vittime della prima ondata della pandemia dirette ai cimiteri. Dopo la pubblicazione di questo tweet Montesano ha dichiarato di aver ricevuto minacce di ogni tipo e di essere pronto a querelare chi ha distorto il senso del suo tweet.

“Date le gravi e continue minacce, anche di morte, arrivate contro di me e la mia famiglia, sono stato costretto a dare mandato al mio avvocato di procedere in tutte le sedi contro chiunque abbia volutamente distorto il mio pensiero — espresso a titolo personale e sul mio account privato — e diffamato la mia reputazione, oltre che verso gli autori delle minacce sui social”, fa sapere in un comunicato il giornalista. “Sono rimasto in doveroso silenzio in questi giorni nella speranza che questo potesse consentire una riflessione più lucida e pacata del mio commento postato su Twitter. Ribadisco la mia totale estraneità alle distorte e avventate interpretazioni che sono state associate da altri al mio pensiero, che mai ha inteso negare i lutti di Bergamo e l’autenticità del dolore patito da tutta la comunità e dai parenti delle vittime”.

Bergamo: i familiari delle vittime gli fanno causa a Montesano

I familiari delle persone morte per Covid che avevano i loro cari nelle bare sui camion di Bergamo hanno querelato il giornalista di 'Libero' Tommaso Montesano per "il gravissimo vilipendio alla memoria e alla dignita' di migliaia di vittime" in relazione al tweet negazionista del giornalista. La querela e' stata depositata a nome dell'avvocato Consuelo Locati che rappresenta il pool degli avvocati impegnati nella causa civile di 500 congiunti in corso davanti al Tribunale Civile di Roma contro la Regione Lombardia e il Governo.