Twin Transition, Gay (Zest): "Essenziale una politica industriale decisa sull'innovazione"





"Una politica industriale decisa sull'innovazione è essenziale per accelerare la Twin Transition e guidare l'Italia verso l'Impresa 5.0. Supportare l’adozione di nuove tecnologie attraverso la collaborazione con le startup vuol dire innovare le imprese più tradizionali e favorire modelli di business dal grande potenziale di crescita e sostenibili promuovendo una crescita economica robusta ed inclusiva. Solo attraverso un impegno concreto delle imprese e delle istituzioni, supportando il Venture Capital e l’Open Innovation, sarà possibile coniugare competitività e sostenibilità, garantendo un futuro di sviluppo concreto per il sistema economico italiano”. Così Marco Gay, Presidente esecutivo di Zest, intervenendo all'edizione 2024 dell'Open Innovation Summit -l’appuntamento annuale di riferimento per l’ecosistema dell’innovazione organizzato da Zest in collaborazione con il Sole24Ore- che si tiene il 25 e 26 ottobre a Saint Vincent, che si propone di esplorare questo percorso con una serie di interventi e dibattiti che coinvolgono rappresentanti di istituzioni, imprese, università, startup e investitori.