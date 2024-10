Twin Transition: innovazione, tecnologia e sostenibilità i pilastri dell'economia del futuro

La Twin Transition, ovvero la doppia transizione digitale ed ecologica, rappresenta il cuore della strategia di sviluppo economico e sociale dell'Europa. L’Open Innovation Summit 2024, l’appuntamento annuale di riferimento dell’ecosistema dell’innovazione organizzato da Il Sole 24 Ore e Zest, che si terrà il 25 e 26 ottobre a Saint Vincent (AO), si propone di esplorare questo percorso con una serie di interventi e dibattiti che coinvolgeranno rappresentanti di istituzioni, imprese, università, startup e investitori.



Interverranno all’evento Rappresentanti delle Istituzioni tra cui Adolfo Urso, Ministro per le Imprese e il Made in Italy e Alessio Butti, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega a innovazione tecnologica e transizione digitale, rappresentanti delle corporate più impegnate sulla frontiera dell’innovazione, alcune delle startup e scaleup italiane a più alto potenziale di crescita, esperti del mondo accademico e del mondo della ricerca.

Open Innovation Summit: il programma





L’Open Innovation Summit, si svolgerà̀ sia in presenza, presso il Grand Hotel Billià di Saint-Vincent (Aosta), sia in diretta streaming.



La giornata di venerdì 26 ottobre prevede la prima sessione dei lavori che vedrà, a partire dalle ore 14.00, i principali interventi istituzionali che si concentreranno sui temi:



Transizione 5.0, PNRR e strategia italiana dell’innovazione: come le aziende italiane stanno implementando soluzioni digitali per accelerare la transizione tecnologica



Digital & Sustainability, talenti e competenze come leve di crescita: l'importanza della formazione per preparare le nuove generazioni di imprenditori e professionisti

IoT, Cloud & AI: i driver della Twin Transition: le nuove tecnologie abilitanti al servizio della trasformazione digitale ed ecologica

Come le Deep Tech rimodelleranno il futuro delle imprese: il ruolo delle startup Deep Tech nell’innovazione d’impresa

Investimenti e Open Innovation per un nuovo modello di impresa: il collegamento sempre più importante tra gli investimenti Venture Capital e le strategie di innovazione delle imprese

Come le imprese tradizionali possono cambiare ed evolvere grazie alle startup: l’Open Innovation e il Corporate Venturing come paradigma per la collaborazione efficace tra corporate e startup.





La seconda sessione dei lavori dell'Open Innovation Summit

Appuntamento la mattina di sabato 26 ottobre a partire dalle ore 10.00 con la seconda sessione dei lavori, che alternerà interventi di esperti a una fase di dibattito sui temi di maggiore attualità nell’ambito della “Twin Transition”: intelligenza artificiale, policy per l’innovazione, cleantech e sostenibilità.



È possibile partecipare all’Open Innovation Summit o seguire i lavori in streaming iscrivendosi al sito internet della manifestazione.





Gay (Zest): "Impresa 5.0, non solo nuove tecnologie ma integrazione di modelli di business sostenibili"

“In un momento storico in cui l’innovazione è il motore della competitività, la doppia transizione, digitale ed ecologica, verso l'Impresa 5.0 non riguarda solo l'adozione di nuove tecnologie, ma anche l’integrazione di modelli di business sostenibili che rispettino i criteri ESG. Questa transizione è una vera e propria opportunità per ripensare i modelli di business, adottare nuove tecnologie e garantire una crescita economica che rispetti i principi di sostenibilità ambientale e inclusione sociale. L’Open Innovation Summit di quest’anno, grazie alla sinergia consolidata con Il Sole 24 Ore e Il Sole 24 Ore Eventi, è una grande occasione per approfondire assieme alle Istituzioni, a grandi aziende, a startup e al mondo dell’università e della ricerca come affrontare una sfida cruciale: coniugare crescita economica e rispetto per l’ambiente. Come Zest siamo in prima linea per accelerare questo duplice cambiamento che è al centro dell'evoluzione delle aziende italiane”, ha affermato Marco Gay, Presidente Esecutivo di Zest.

Silvestri (Gruppo 24 Ore): "Open Innovation, espandere gli orizzonti"





“Questo Summit, nato dalla proficua collaborazione con Zest, è un laboratorio di idee in un momento nel quale i cambiamenti tecnologici sono così accelerati che si possono definire rivoluzionari; è dunque necessario che le nostre Imprese tengano costantemente il passo per restare competitive. Parallelamente alla transizione digitale continua il percorso di sviluppo di quella sostenibile, che sta crescendo, grazie anche all’Informazione che crea consapevolezza di questo percorso vissuto sempre di più dagli imprenditori non come un costo ma quale investimento ed opportunità per creare valore. Una doppia transizione, quindi, che richiede, certo, un sostegno finanziario e fiscale per le aziende, ma alla cui base ci devono essere anche progetti. Idee che circolano, che si condividono. In poche parole, serve l’apporto del mondo dell’Open Innovation, un ecosistema che in Italia è più dinamico che in altri Paesi europei. Tuttavia, possiamo ancora espandere i nostri orizzonti, anche grazie a eventi come il nostro Summit, che costituiscono un momento sia di contenuti sia di networking per i più importanti operatori del settore”, ha dichiarato Federico Silvestri, Direttore Generale Media & Business Gruppo 24 ORE, Amministratore Delegato 24 ORE Eventi.