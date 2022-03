UCapital24 acquisisce Swisstech Consulting: +22,43% in Borsa

UCapital24: +22,43% in Borsa dopo l'operazione con Swisstech Consulting

Il Cda di UCapital24, fintech quotata a Piazza Affari che offre servizi finanziari attraverso una propria piattaforma social, ha analizzato la fattibilità dell'acquisizione dell'intero capitale sociale di Swisstech Consulting, startup operante nella programmazione e vendita di software e servizi fintech. Il mercato ha risposto alla notizia con un forte rialzo del titolo UCapital24 che ha chiuso la giornata con a +22,43%.

L'operazione prevede un aumento di capitale a pagamento con esclusione del diritto di opzione per un importo complessivo di max 600 mila euro da riservarsi in sottoscrizione ai soci di Swiss mediante conferimento dell'intero capitale sociale di quest'ultima da parte degli attuali soci. Il prezzo di emissione delle 476.190 nuove azioni destinare ai soci di Swiss è fissato in 1,26 euro. In questo modo i soci di Swiss arriverebbero a detenere una percentuale massima complessiva del capitale sociale di UCapital24 di al 8,67%.

Con questa operazione UCapital24 acquisirà gli oltre 2000 clienti gestiti da Swiss che si occuperà della vendita di tutti i servizi offerti da UCapital24. La finalizzazione dell'operazione è prevista entro il 31 marzo 2022.