UCapital24: numeri in crescita con la nuova piattaforma e investimenti mirati

UCapital24, numeri in crescita rispetto al 2020

Il Cda di UCapital24, social network economico e finanziario quotato su AIM Italia, ha approvato il Progetto di Bilancio ordinario e consolidato al 31 dicembre 2021 e il piano di sviluppo 2022-2024 dell'azienda. Dopo il lancio della nuova piattaforma, presentata il 18 novembre 2021, che ha permesso di incrementare il numero degli utenti, e importanti acquisizioni determinanti per il futuro sviluppo dell'azienda, i numeri risultano in netto aumento e volano le prospettive di crescita per i prossimi anni.

A livello economico, UCapital24 vede un miglioramento dei ricavi e della marginalità nel 2021 rispetto allo stesso periodo nel 2020. Ciò è prevalentemente imputabile all’acquisizione di nuovi clienti per nuovi servizi digitali. Inoltre anche nel 2021 si è seguito una politica di contenimento dei costi e di efficientamento della gestione. EBITDA, seppur negativo per circa Euro 0,5 milioni, risulta in netto miglioramento rispetto al valore negativo di Euro 1,3 milioni dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.

UCapital24, i progetti per lo sviluppo del business

Il piano di sviluppo 2022-2024 prevede una accelerazione del business anche in ottica della potenziale integrazione della società Swisstech Conslting S.r.l.s. con conseguente miglioramento dei risultati economici e finanziari. I risultati attesi per l’anno 2022, in assenza situazioni al momento non prevedibili, si stimano superiori rispetto al 2021, sia in termini di ricavi che di marginalità.

L'azienda prevede affiancare al social network gratuito, una piattaforma fintech (premium a pagamento) dal nome Market Intelligence e una piattaforma televisiva e di informazione. Fra i progetti più importanti del Gruppo per il futuro: l'avvio di campagne marketing specifiche e targhettizzate che spingeranno il nuovo social media fintech a penetrare nelle aree geografiche di interesse (USA in particolare). Il lancio della Market Intelligence consentirà di usufruire di una nuova piattaforma fintech, collegata al social network e basata su un sofisticato sistema di artificial intelligence e machine learning, in grado di analizzare i mercati in tempo reale.

Infine, si prevede di lanciare una terza piattaforma premium, sempre collegata al social network che consentirà agli utenti di accedere ad una dashboard con contenuti formativi in diverse lingue. Tutti i servizi offerti saranno acquistati da clienti generati sia online che offline.

UCapital24, principali risultati consolidati al 31-12-2021

• Valore della produzione consolidato pari a Euro 983 migliaia (+116%) rispetto a € 454 migliaia consolidato pro forma del 31 dicembre 2020)

• EBITDA consolidato pari a Euro -527 migliaia (+59%) rispetto a € -1.285 migliaia consolidato pro forma del 31 dicembre 2020

• EBIT consolidato pari a Euro -1.323 migliaia (+45%) rispetto a € -2.393 migliaia consolidato pro forma del 31 dicembre 2020

• Perdita netta pari a Euro –1.323 migliaia (-45%) rispetto a € -2.392 migliaia consolidato pro forma del 31 dicembre 2020

• PFN che esprime indebitamento pari a Euro 17 migliaia (rispetto a € -108 migliaia consolidato pro forma del 31-12-2020 e a € -136 migliaia del 1H 2021)

• Patrimonio netto consolidato pari a Euro 6,662 mln (a fronte di Euro 6,649 mln consolidato pro forma al 31-12-2020 e a € 6.476 migliaia del 1H 2021)

• Numero utenti pari a 152.452 (a fronte di Numero utenti al 30 giugno 2021 pari a 73.400 e a 71.700 al 31 dicembre 2020)

• Numero clienti attivi pari a 871 (a fronte di Numero clienti attivi al 30 giugno 2021 pari a 81 e a 21 al 31 dicembre 2020)

• Numero di clienti istituzionali pari a 30 (a fronte di Numero di brokers al 30 giugno 2021 pari a 22 e a 20 al 31 dicembre 2020)

Principali risultati della Capogruppo UCapital24 S.p.A. al 31-12-2021

• Valore della produzione pari a Euro 991 migliaia (+406%) rispetto a € 196 migliaia del 31 dicembre 2020

• EBITDA pari a Euro -468 migliaia (+66%) rispetto a € -1.369 migliaia del 31 dicembre 2020

• Perdita netta pari a Euro -1.024 migliaia (-50%) rispetto a € -2.396 migliaia del 31 dicembre 2020)

• PFN che esprime indebitamento pari a Euro 40 migliaia (rispetto a € -71 migliaia del 31 dicembre 2020)

• Patrimonio Netto di Euro 6.690 migliaia (rispetto a € 6.644 migliaia del 31 dicembre 2020)

UCapital24, i numeri previsti dal piano di sviluppo 2022-2024

• Ricavi totali attesi per il 2024 in un range compreso tra Euro 2,9 e Euro 3,5 milioni

• EBITDA Margin atteso per il 2024 in un range compreso tra il 16% e il 20%

• Posizione Finanziaria Netta al 2024 – cassa – compresa tra Euro 0,1 e 0,2 milioni