Uccide a coltellate lo zio che si è messo con la sua ex

Ha ucciso a coltellate il proprio zio che aveva iniziato una relazione con la sua ex. Il 29enne Antonio Iannetti si presenta domani davanti al gip di Milano Tommaso Cerna. E' stato fermato nella notte tra lunedì e martedì a Cesano Boscone, nel Milanese. Lo zio, il 41enne Roberto Parisi di Sedriano, è stato raggiunto da sette coltellate al culmine di una discussione nel quartiere Tessera. Il coltello a serramanico è stato rinvenuto dai carabinieri in un'area verde non molto distante